Abdij Grimbergen wordt belevingscentrum rond bier en hop: "We oogsten vandaag onze eigen hop" 

De paters deden onlangs ook een belangrijke ontdekking. "Door werken aan de afwatering van de abdij, zijn we toevallig gebotst op een waterput die een meter onder de grond zat, een put van 8 meter diep en 3 meter diameter. Daar was een afvoergang mee verbonden die ons gebracht heeft naar de plaats waar vroeger de brouwerij stond. We hebben in het puin ook ossenpoten gevonden die we hebben laten onderzoeken door de ULB, en die dateren van voor de Franse revolutie. Dat is voor ons heel groot nieuws want nu weten we exact waar de oude brouwerij stond voor de Franse revolutie."