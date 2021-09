Achttien tekeningen van Eugeen Van Mieghem verhuizen naar New York

De tekeningen krijgen een plaats in de New York Historical Society, een museum en bibliotheek in Manhattan langs Central Park. " Het is een eer dat het museum deze schenking aanvaardt. We willen Van Mieghem ook bekend maken aan de andere kant van de oceaan. Eén van de voorwaarden van de schenking is daarom dat de tekeningen uitgeleend worden aan expo's over heel Amerika en Canada. Drie kwart van de landverhuizers die Van Mieghem tekende, waren Joodse mensen die uit Europa emigreerden. New York is hét centrum bij uitstek van de Joods cultuur in Amerika."