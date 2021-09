Productie bij Audi in Vorst tot eind volgende week stilgelegd door chiptekort: "2.000 mensen in tijdelijke werkloosheid"

"Bij Audi in Brussel maken we de Audi Nitron, en de Audi Nitron Sportback", aldus Audi-woordvoerder Peter D'Hoore. "Als we de chips niet hebben dan heeft dat invloed op alle lijnen van de montage, omdat we niet verder kunnen werken. Het productiepersoneel is nu in tijdelijke werkloosheid, het gaat over ongeveer 2000 mensen." Of de autobouwer na eind volgende week weer kan opstarten, wordt volgende week bekeken. De invloed op leveringstermijnen voor nieuwe auto's zou eerder beperkt zijn.