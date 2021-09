Minister van Omgeving Demir (N-VA) laat audit uitvoeren bij onder andere Omgevingsinspectie 

Die dienst stond gisteren in het centrum van de aandacht in "Pano". Verschillende ambtenaren die werken rond milieuregels getuigden in de reportage over falende milieucontroles bij bedrijven. Door een ernstig personeelstekort, een gebrek aan prioriteit, en terughoudendheid van leidinggevenden is het volgens hen niet altijd mogelijk om de vervuiling van bedrijven goed te controleren. Sommigen spraken zelfs van politieke druk, onder andere in het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.