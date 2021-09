België schenkt vaccins aan Oeganda

Het is niet de eerste schenking van coronavaccins die ons land doet. Tot vandaag heeft België twee miljoen vaccins toegewezen om ze te verdelen. Bijna een miljoen doses zijn reeds geleverd aan derde landen, waarvan meer dan 70 procent Afrikaanse landen. Ditmaal kwam het verzoek van de Oegandese regering.

De 153.900 dosissen zijn woensdagavond in Kampala aangekomen. Oeganda heeft de afgelopen maanden een nieuwe COVID-19 golf doorgemaakt, met een dagelijkse piek van 2.280 gevallen per dag in juni en een bevestigde sterftepiek in juli (tot 40 per dag). Op 17 september werd vastgesteld dat de vaccinatiegraad over het algemeen zeer laag blijft. Amper 1,6 miljoen mensen op een bevolking van ongeveer 45 miljoen ontving minstens één dosis van een vaccin.

De beschikbaarheid van het vaccin in Oeganda blijft minimaal en onder het Afrikaanse gemiddelde. Om de pandemie onder controle te krijgen heeft het land drastische maatregelen moeten nemen, met als gevolg dat de scholen bijna 18 maanden lang volledig gesloten zijn geweest. En afstandsonderwijs is nauwelijks mogelijk door het gebrek aan apparatuur en internetverbinding.

Naast deze bilaterale donatie aan Oeganda, zal ons land tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen heroriënteren naar derde landen. België doet daarvoor voornamelijk een beroep op het wereldwijde COVAX-mechanisme. De focus van ons land zal bij komende leveringen op Afrika liggen. Slechts 2 procent van de hele Afrikaanse bevolking is gevaccineerd. "Dit virus heeft geen grenzen. Internationale solidariteit én samenwerking is de enige manier om uit deze gezondheidscrisis te geraken. We zullen pas veilig zijn, als iedereen veilig is", zegt minister Kitir.