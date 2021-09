Imker uit Zottegem wil 1 miljoen krokussen planten als bijenvoedsel in voorjaar: "Ze sterven vaker van de honger, dan van pesticiden"

Imker Jan Heytens uit Sint-Maria-Oudenhove, bij Zottegem, heeft een unieke actie op poten gezet: hij verkoopt momenteel bloembollen van krokussen en hoopt zo in totaal 1 miljoen bloemen te kunnen planten. "In ons versteende landje is er te weinig voedsel voor bijen en vlinders. Vooral in het vroege voorjaar en in de herfst is dat zo", weet Heytens. Hij koos bewust voor krokussen. "Dat zijn vroege bloeiers met heel veel stuifmeel. En het is net dat stuifmeel dat bijen nodig hebben."