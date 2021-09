Britse premier Johnson warmt wereld op voor klimaattop: "We hebben de middelen voor een groene industriële revolutie"

"We hebben de middelen voor een groene industriële revolutie", verzekerde Johson zijn collega's, "maar de tijd is heel kort." De Britse premier verwees ook even naar Kermit de Kikker in zijn toespraak: "Die muppet had het niet bij het rechte eind toen hij zei dat het niet eenvoudig is om groen te zijn. Het is eenvoudig, lucratief en de juiste keuze."