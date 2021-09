Bos+ vecht zandontginning in Bocholt aan bij Raad van State: "We hebben juridische vragen bij de gevolgde procedure"

"Het plan van de gemeente Bocholt met zo'n grootschalige ontbossing hoort niet meer thuis in de 21ste eeuw", vindt directeur Bert De Somviele van BOS+. "Het is een beetje alsof een land dat geteisterd wordt door oncontroleerbare bosbranden, beslist om te besparen op brandweerlui. We zitten in een onuitgegeven biodiversiteits- en klimaatcrisis. Dankzij onze bossen kunnen we ons nog enigszins aanpassen aan een opwarmend klimaat en zullen onze fauna en flora kunnen overleven en zelfs heropleven. Deze plannen druisen daar lijnrecht tegenin. 80 hectare waardevol bos, dat is een gigantische oppervlakte in het bosarme Vlaanderen. We kunnen dit echt niet zomaar laten gebeuren."