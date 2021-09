Nieuwe docureeks over FC De Kampioenen: "Ik werd bijna garagist DDT", verklapt Carry Goossens

Na 273 afleveringen, 4 films en een kerstspecial, komt er nu ook een documentairereeks over FC De Kampioenen: "Voor altijd kampioen!" De reeks geeft in 4 delen een blik achter de schermen van de populairste voetbalploeg van ons land. "In de reeks zie je hoe wij, de cast, kijken naar oude fragmenten en we geven daar commentaar op", vertelt acteur Marijn Devalck, die de rol van Balthazar Boma speelt. Maar niet alleen de cast komt aan het woord, ook de crew.