Chinees vastgoedconcern Evergrande wankelt, dochter met elektrische wagens zou personeel en leveranciers niet betalen

Vandaag is in die zin een cruciale dag omdat Evergrande een aantal intrestbetalingen op leningen moest uitvoeren. Dat zou gebeurd zijn voor leningen in China zelf, maar niet voor een betaling van 83,5 miljoen dollar in dollarobligaties aan buitenlandse investeerders. Dat is een groot, maar geen gigantisch bedrag en bovendien zou een "default" of wanbetaling pas over een maand effectief worden, maar het is toch een teken aan de wand. (Lees verder onder de foto).