De aarde draait door: hoelang eten we nog vis, met een gerust geweten?

Zegt jouw oma ook altijd dat je van vis eten slimmer wordt? Waar of niet waar, wij willen weten of het ook oké is voor ons geweten.

Klopt het dat over dertig jaar de vis op is door overbevissing, zoals in een recent Europees rapport staat? Dat blijkt uiteindelijk nogal mee te vallen, zeker in onze wateren. Maar in ons onderzoek vonden we enkele andere zeeolifanten in de kamer. Veel bewoners van onze oceanen krijgen het hard te verduren door de visserijsector. En er is meer aan de hand.