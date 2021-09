Draagmoederschap nog niet wettelijk geregeld, met drama's als gevolg: biologische vader "baby D." zag dochter nooit

Ook nu nog is er nauwelijks iets geregeld over draagmoederschap. In België is draagmoederschap niet verboden, maar de draag­moeder blijft de wettelijke moeder. Het betekent dat het kind voor adoptie moet worden afgestaan. Dat kan pas twee maanden na de geboorte, de zware procedure sleept tot twee jaar aan. In de praktijk leidde dat al geregeld tot drama's. Daar wil Vooruit verandering in proberen brengen. De partij doet een voorstel voor een juridisch kader rond dat draagmoederschap. Ook Open VLD wil met een voorstel komen.