Brugge heeft als eerste West-Vlaamse stad een kruispunt met vierkant groen licht: alle fietsers en voetgangers tegelijk groen

In Brugge is er sinds vandaag een kruispunt met een vierkant groen licht. Alle zwakke weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers op het kruispunt, mogen tegelijk oversteken. Dat geldt niet voor gemotoriseerd verkeer zoals auto's en vrachtwagens. Enkele eerste reacties klinken voorzichtig positief: "Als fietser is het leuk dat er aan ons gedacht wordt, want een paar jaar terug stond er bij het kruispunt een witte fiets als herdenking voor een dodehoekongeval. Het kan dus echt iedereen overkomen. Maar als er geen enkele auto mag meerijden met de zwakke weggebruiker, ben je als fietser iets veiliger".

Op het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I- en Leopold II-laan zijn in het verleden al veel dodehoekongevallen gebeurd met fietsers. Bij 2 van die dodehoekongevallen kwam de fietser om het leven. Het kruispunt stond zelfs op de lijst van de zwarte verkeerspunten. Daardoor werden al de fietspaden heraangelegd, maar nu zijn ook de verkeerslichten aangepast. Maar toch is dat niet voldoende volgens sommige fietsers. "Het vierkant groen licht maakt het niet per se veiliger. Het is nu ook opnieuw aanpassen en het is ook te kort om veilig te kunnen oversteken. Zeker voor de grote groepen schoolgaande jeugd moet dat langer duren. Sommige auto's trekken zich er toch niets van aan", zuchten omstaanders.

De herinrichting van het kruispunt en het vierkant groen licht kost in totaal 230.000 euro.