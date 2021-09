Laatste kans op volledige vaccinatie in vaccinatiecentrum De Zwaan in Mol

Inwoners van Balen, Dessel, Mol en Retie die nog niet gevaccineerd zijn, moeten op zaterdag 25 september de eerste prik krijgen om het volledige schema te doorlopen, met een tweede prik op zaterdag 16 oktober.

Inwoners die al een eerste prik Pfizer hebben gehad maar nog geen tweede, kunnen hiervoor een afspraak maken voor 25 september, 6 oktober of 16 oktober. Deze drie data zijn de allerlaatste prikmomenten in het huidige vaccinatiecentrum De Zwaan in Mol. Wat de toekomst nadien brengt, is nog onduidelijk. "We hopen hierover zo snel mogelijk verdere informatie te ontvangen van de Vlaamse overheid", klinkt het.