Federale regering bereikt akkoord over laatste verlenging steunmaatregelen

De definitieve goedkeuring zat er al enkele dagen aan te komen. Het gaat concreet over de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren, het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65 procent en een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, begunstigden van een inkomensgarantie voor ouderen en van vervangingsinkomens.

Daarnaast is er nog de financiële steun voor de spoorwegsector (personen- en goederenvervoer) en het behoud van het btw-tarief van 6 procent voor hydroalcoholische gels en maskers.



Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) wordt de steun beperkt tot mensen en bedrijven die het echt nodig hebben. "Het gaat over zelfstandigen die nog steeds twee derde van hun inkomen verloren hebben, over bijvoorbeeld het nachtleven dat nog altijd zwaar beperkt is, over een aantal bedrijven waar tijdelijke werkloosheid nog altijd nodig is om te vermijden dat mensen worden ontslagen en over specifieke steun."

De maatregelen zijn goed voor 90,15 miljoen euro extra. Ter vergelijking: de maatregelen die in het derde kwartaal van dit jaar werden genomen, waren goed voor 987 miljoen euro.

Dit laatste pakket covidmaatregelen loopt definitief af op 1 januari 2022.