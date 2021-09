Opnieuw volle zaal voor Europese match van Kortrijkse basketdames tegen Franse topclub

Tarbes GB is een Franse topclub vol jonge talenten. Aan de rust was het duidelijk dat de Kortrijkse dames het niet zouden halen. Op 29 september wordt de terugmatch gespeeld in de Hautes-Pyrénées. “Het belangrijkste is om ervaring van dit niveau op te doen. Het is een grote stap in de groei, die House of Talents Spurs wil waar maken. De dames spelen al in de hoogste afdeling van België, maar de heren timmeren nog verder aan hun weg”, vertelt Steve Rousseau, voorzitter van de Kortrijkse basketclub. “Het doet deugd voor mij en het team om vanavond 500 enthousiaste supporters te zien. Dan maakt verliezen of winnen niet uit.”