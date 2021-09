Gentse "naaktfietser" krijgt toch geen straf, maar moet zich wel laten begeleiden

In de lente van vorig jaar kreeg de Gentse politie meldingen over een naaktfietser langs de Groene Velden in Mariakerke. De man in adamskostuum had ook een jogster aangesproken en was eerder ook langs een school gepasseerd.

De man was zich van geen kwaad bewust. "Ik had gewoon die ingeving gehad", zei hij tegen de rechter, "en wilde het eens uitproberen." Hij voegde er wel aan toe dat hij het niet meer heeft gedaan, nadat de politie hem had opgepakt. De rechter heeft zijn straf opgeschort, op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden.