Van kuststadje in Colombia tot internationale brug in Texas: 3 "flessenhalzen" leggen Haïtiaanse migratiecrisis bloot

Exact zeggen hoeveel Haïtianen, maar ook Venezolanen, Cubanen en Nicaraguanen op dit moment door Centraal-Amerika trekken om in Mexico of de VS asiel aan te vragen, is moeilijk te zeggen. Maar dat het om tienduizenden gaat, is duidelijk. En dat is niet de enige migratiecrisis in Centraal-Amerika. Ook vanuit de zogenoemde noordelijke driehoek in Centraal-Amerika - Honduras, El Salvador en Guatemala - blijven grote groepen mensen proberen om naar Mexico en de VS te trekken.

Beelden van wat sommigen migrantenkaravanen noemen én de bovengenoemde flessenhalzen leggen de migratiecrisis op het Amerikaanse continent pijnlijk bloot. Plaatselijke autoriteiten zitten met de handen in het haar en proberen een evenwicht te vinden tussen een humane behandeling en een realistische aanpak van de mensenstroom.

Maar ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft een groot probleem. Al die tienduizenden migranten de VS binnenlaten, wil hij niet. Het alternatief is massal investeren in Centraal-Amerika, een regio geteisterd door armoede, economische crisis, natuurrampen, politieke instabiliteit, klimaatverandering, bendegeweld en zoveel meer. Ervan wegkijken, zal de mensenstroom aan zijn zuidgrens nog meer doen toenemen.