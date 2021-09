Het begin van een nieuw politiek jaar: "Profilering PS minder extreem dan het gedoe errond laat vermoeden"

"Dat is de marketing die er in het begin was, maar die door het ijs zakt", analyseert Carl Devos in "Terzake". "De schijn is lang opgehouden tijdens de coronaperiode, toen de Vivaldi-regering relatief gesloten bleef."

"Toen ik met PS'ers sprak, zeiden die dat hun tijd wel nog zou komen. En dat ze niet voor niets de cruciale departementen pensioenen, arbeidsmarkt en relance hebben gekozen." Dit zijn inderdaad dé sociaal-economische dossiers die over veel geld gaan. Volgens Devos wil de PS dáár het verschil maken. Hij wijst er trouwens op dat de PS de grootste partij in de federale regering is en lid is van de grootste familie in die regering. De regering-De Croo telt trouwens meer linkse dan rechtse partijen, wat allicht ook wel betekent dat de compromissen die moeten worden gesloten iets linkser getint zullen zijn.