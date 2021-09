"Het huisje van de hoop" ontsnapt aan lava op La Palma, maar al 350 andere huizen zijn verwoest

"La casita", zo noemden de Denen, tachtigers intussen, hun "huisje" op La Palma. "Ze hebben het heel geleidelijk opgebouwd en er veel in geïnvesteerd", vertelt hun dochter Yenny in de Spaanse pers. "Het is voor hen dan ook meer dan een huisje, het is een deel van hun leven. Mijn ouders waren ook heel gelukkig om te zien dat ook de palmbomen eromheen ongemoeid zijn gelaten, want die staan voor hen symbool voor hun kinderen en kleinkinderen". Het Deense echtpaar is sinds de uitbraak van de coronapandemie niet meer op La Palma geweest.