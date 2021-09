"Hoeveel je ook werkt, ons loon is te laag om te overleven", armoede in Libanon is fors toegenomen

Een jaar na de grote explosie in de haven van Beiroet is er nauwelijks iets gebeurt aan de heropbouw van de stad. Libanon zit in een ongeziene economische crisis, onder meer door jarenlange corruptie aan de politieke top. Brandstof is er amper te vinden en een groot deel van de bevolking heeft geen elektriciteit. Steeds meer Libanezen doen een beroep op humanitaire hulp. VRT NWS ging op pad in Beiroet.