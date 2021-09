Geweld tegen vrouwen: "Wanneer stopt de schaamte, wanneer stopt de angst?"

Wanneer stopt de schaamte? Wanneer stopt de angst? Wanneer stopt de onverschilligheid?



Het verstrengen van strafmaatregelen zal niet voldoende zijn. Het uitspreken van een straf impliceert immers dat onrecht reeds geschied is. Dat een meisje, een vrouw reeds slachtoffer ìs, Dat we het niet gezien hebben of erger, dat we hebben weggekeken, dat we bang waren, dat we onverschillig bleven. We dienen permanent in te zetten op een preventief beleid waarbij respect voor de vrouw, de mens een vanzelfsprekendheid wordt en is.



It takes a village to raise a child, it takes a country to raise our boys.