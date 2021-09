In Flanders Fields Museum in Ieper start onderzoek naar Amerikaanse soldaten in WO I

Vandaag herinnert een klein monument in Kemmel en het Amerikaans kerkhof in Waregem ons aan de aanwezigheid van de Amerikaanse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar liggen 400 Amerikanen begraven, 600 andere gesneuvelden werden in de Verenigde Staten begraven. Het In Flanders Field Museum (IFFM) zal voor het onderzoek samenwerken met Smithsonian Institute, het grootste onderzoeks- en museumcomplex van de VS én met de Amerikaanse ambassade in België.

Want over de Amerikaanse soldaten in WO I weten we nog te weinig volgens Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum. "We gaan samen een app creëren, waarmee je in de voetsporen kan treden van de Amerikaanse soldaten in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat gaat in tegenstelling tot wat veel mensen denken of vermoeden veel breder dan alleen de Westhoek. We zullen daar ook Oudenaarde of Waregem bij betrekken, waar de Amerikanen aanwezig waren."

Na het onderzoek zou er ook een tentoonstelling komen over de Amerikaanse soldaten. "Dat zal waarschijnlijk een reizende tentoonstelling worden, die opgesteld kan worden op de verschillende plaatsen waar we Amerikaanse soldaten herdenken", besluit Dendooven van IFFM.