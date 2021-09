Kunst en slogans op Leuvense daken voor WK wielrennen: “Willen ook Michel Wuyts bedanken”

Op het dak van het Heilige-Drievuldigheidscollege (HDC) op de Oude Markt in Leuven hebben klusjesmannen van de school vandaag de zin “HDC dankt Michel” aangebracht. Het is een bedanking voor Michel Wuyts, oud-leerling van de school. Directeur Willy Duchatelet: “In de jaren zeventig zat hij hier op het jongenscollege en omdat het waarschijnlijk zijn laatste WK-wielerwedstrijd is die hij becommentarieert voor de VRT, wilden we hem bedanken voor de vele jaren deskundige commentaar die hij geleverd heeft. We hopen dat de helikopter het ook in beeld brengt, we hebben alleszins de coördinaten doorgegeven.”