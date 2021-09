Leuvense bloemen voor winnaars WK wielrennen: “Fantastisch dat er meer bewustzijn rond komt”

Leuven verwelkomt de wielrenners voor het WK wielrennen van 23 tot 26 september. Wie in de buurt van Leuven woont of werkt, kan er niet naast kijken. Wat niet iedereen weet, is dat de winnende renners en rensters gevierd worden met bloemen die in Leuven geteeld worden, bij ’t Plukgeluk in Heverlee en Fleur Locale in Kessel-Lo, florist Louise van Tilia Flowers maakt de creaties. “Ze komen van het veld, duurzaam en lokaal geteeld. Dat was ook de vraag van de organisatie. Ze wilden lokaal geteelde bloemen van hier. We vinden dat een fantastisch idee en hebben onze krachten gebundeld”, zegt Helen van ’t Plukgeluk.