Leuvense schoolkinderen mogen fietsen op het officiële WK-parcours: "Ik voel me Wout van Aert"

De kinderen zijn blij dat ze in het spoor van de profs mogen rijden. "Ik voel me Wout van Aert", zegt Jacob. "Het is leuk om zo eens echt op het officiële parcours te rijden", vertelt Siebe. "Ik rijd wel met een mountainbike, maar ik voel me toch een beetje wielrenner." Sommigen hebben andere redenen om enthousiast te zijn: "Ik vind het leuk omdat ook burgemeester Mohamed Ridouani meerijdt. Zo kan iedereen eens naast de burgemeester rijden en dan weten we ook hoe hij eruit ziet."