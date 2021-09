Medewerker valt van attractie op Hasselt kermis

Een foorkramer is deze avond naar beneden gevallen van een attractie op Hasselt kermis. De man werd ter plekke onderzocht door medische diensten en afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar zal moeten blijken hoe zwaar zijn verwondingen zijn. Volgens de politie was er op het eerste zicht geen sprake van levensgevaar. De reden waarom de man op de attractie klom, zal later achterhaald moeten worden.