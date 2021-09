Minister Dermagne (PS) laat onderzoeken of banken te veel aanrekenen voor geldafhalingen

Dermagne is vooral boos over een initiatief van KBC. Die grootbank wil zijn klanten blijkbaar extra kosten aanrekenen als ze geld afhalen aan een Bancontact-automaat. Nochtans is die bank zelf lid van Batopin, dat instaat voor de Bancontact-automaten. "Ik ben daar erg gechoqueerd door en ga dat onmiddellijk aanklagen bij KBC en Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector, red.) en hen om uitleg vragen", zegt de minister.

Volgens Dermagne is dat in strijd met het charter voor een universele dienstverlening door de banken en met het akkoord dat klanten recht geeft op 24 gratis geldafhalingen per jaar. "Het is hoogtijd dat de banken de wet respecteren, maar ook eerder aangegane engagementen en vooral hun klanten", aldus de minister.