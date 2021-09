Minister Dermagne verdedigt voorstel "uitkering na vrijwillig ontslag" en krijgt steun van Vooruit

"Het valt mij toch op dat het soms moeilijk is om out of the box te denken", aldus Depraetere.

"We stellen vast dat er veel mensen zijn die hun job niet graag doen en niet altijd meer gemotiveerd zijn. Ten tweede zijn er ook veel vacatures voor knelpuntberoepen die niet worden ingevuld. Het kan een oplossing zijn als die twee aan elkaar worden gekoppeld."

Conclusie: de discussie in de regering over het arbeidsmarktbeleid is nog verre van beslecht. Het wordt vooral uitkijken of socialisten en liberalen erin zullen slagen elkaar te vinden.