Nederlandse ezels in de kijker bij de ‘ezels’ van Kuurne

Het was niet moeilijk om het Nederlandse koppel te overtuigen. Het is slechts een deeltje van hun verzameling, want alles samen hebben ze zo’n 7.000 beeldjes en duizenden afbeeldingen en geborduurde stukken. “Het is de bedoeling dat de kasten regelmatig aangevuld worden met een ander deel van onze verzameling”, zegt Hanneke Verheggen. “We blijven niet eeuwig leven natuurlijk en we zijn maar met zijn tweeën, Hans en ik. Ik vrees dat onze verzameling wel eens in een container zou kunnen belanden als we er niet meer zijn. Dan is dit een veel betere oplossing.”