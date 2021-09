Bijna 4.000 vacatures in de kinderopvang, een record: "Zo kan het niet verder"

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) erkent dat er een probleem is en dat het landschap veranderd is. Wel benadrukt hij dat er nooit zoveel geïnvesteerd is in de kinderopvang als tijdens deze legislatuur. Er ging 120 miljoen euro naar de sector. Dat geld gaat voornamelijk naar het creëren van 7.000 extra plaatsen en die zijn nodig, want nog veel mensen vinden geen opvang. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in kwaliteit via het Vlaams Intersectoraal Akkoord van begin dit jaar. Dat zorgt onder andere voor extra medewerkers en een betere verloning voor kinderbegeleiders.

Op vraag van de minister werkt het Agentschap Opgroeien aan een toekomstplan voor de kinderopvang. Wanneer dat plan er zal zijn is nog onduidelijk, maar wel blijkt het verlagen van de ratio een heikel punt:"Als we die ratio vandaag zouden willen invoeren, dan kost dat 70 miljoen euro. Wij gebruiken vandaag die ratio vooral om bijkomende plaatsen te creeëren. Je kan geen twee dingen doen met hetzelfde geld. Er zijn veel gezinnen die wachten op een plaats binnen de kinderopvang en daar willen we ook een antwoord op geven":