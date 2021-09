Ömer Sercik uit Beringen wint Inclusiviteitsprijs van UHasselt: "Een complex probleem oplossen, dat geeft me voldoening"

Wiskunde, chemie, fysica, ... ook student Ömer Sercik uit Beringen vindt het moeilijk, maar tegelijk ook mooi en boeiend. "Een complex probleem kunnen oplossen, dat geeft me voldoening." Ömer wil zijn passie voor natuurkunde ook doorgeven aan andere jongeren, zo werkt hij mee aan de Young Phys-X-Academy van de UHasselt. "Veel jongeren uit de middelbare school weten niet goed wat ze later kunnen doen met een diploma wiskunde en fysica. Voor richtingen zoals rechten of geneeskunde is dat wel heel duidelijk. Met de Young Phys-X-Academy willen we daar verandering in brengen."