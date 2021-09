Otis (5) heeft zeldzame ziekte en kan nog geen vaccin krijgen, mama waarschuwt: "Niet iedereen is al beschermd"

De vaccinatie van kinderen jonger dan 12 is niet voor meteen. Eerder deze week kondigde Pfizer/BioNTech aan dat volgens eigen studies hun vaccin veilig is voor kinderen van 5 tot 11 jaar, maar het is daarmee nog niet zeker dat we in ons land effectief jonge kinderen zullen vaccineren. “Het is nu aan Pfizer om goedkeuring te vragen aan het Europese geneesmiddelenbureau EMA”, legt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) uit. Dat is volgens het EMA nog niet gebeurd, al verwachten ze begin oktober een verzoek. Moderna zou begin november volgen. Vier weken na de aanvraag volgt het verdict.