Ondernemers zetten hun schouders onder het Grootste Bos in Bocholt

Het nieuwe bos komt in de deelgemeente Reppel. "Het perceel ligt in de Waterstraat en grenst aan de Vallei van de Abeek." Het bos blijft qua oppervlakte vrij bescheiden. "Er zullen zo'n 800 bomen worden aangeplant op een terrein van 41 are", legt Frank Missoul van ForestFWD uit. "Maar grond is relatief schaars. Dus de naam Het Grootste Bos verwijst niet naar de grootte van het perceel, maar wel naar de combinatie van al die percelen in Vlaanderen samen." Ook in Geraardsbergen, Kortrijk, Lubbeek, Roeselare en Tremelo zullen er bossen aangeplant worden.