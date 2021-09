"Ik neem ontslag, want fietsen in Gentse haven is te gevaarlijk", getuigt vriend van verongelukte fietser

Vlak nadat zijn vriend was overleden, had Gilles een brief gestuurd naar de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "In de bijlage had ik een foto gestoken van onze vriendengroep, op café, toen we samen herinneringen aan Seppe ophaalden. Ik vroeg de burgemeester: "Hoeveel mensen moeten er nog het leven laten in de Gentse haven voordat de situatie eindelijk zal verbeteren? Daar kwam geen reactie op."