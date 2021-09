Oorloze wormen 'horen' met hun huid

"Op basis van die verschillen, die tot op het moleculaire niveau bestaan, denken we dat de gehoorzin waarschijnlijk onafhankelijk geëvolueerd is, verschillende keren in verschillende stammen van het dierenrijk", zei Xu. "We wisten al dat de gehoorzin er zeer verschillend uitziet bij de gewervelden en de geleedpotigen."

"Nu hebben we bij C. elegans nog een ander traject gevonden voor de ontwikkeling van deze sensorische functie, wat wijst op convergente evolutie. Dit staat in scherp contrast met de evolutie van het zicht, die, zoals Darwin al voorgesteld had, erg vroeg gebeurd is en waarschijnlijk slechts één keer, met een gemeenschappelijke voorouder", zei Xu.

Nu al de belangrijkste zintuigen zijn gevonden bij C. elegans, willen Xu en zijn collega's de genetische mechanismen en de neurobiologie die achter deze waarnemingen zitten verder onderzoeken.

"Dit opent een heel nieuw gebied voor de studie van de auditieve waarneming en de mechanosensatie [het omzetten van mechanische prikkels in zenuwsignalen] in haar geheel", zei Xu.

"Met deze nieuwe toevoeging van auditieve waarneming hebben we nu ten volle bewezen dat alle primaire zintuigen bij C. elegans aangetroffen worden. Dat maakt van C. elegans een uitzonderlijk model om de zintuiglijke biologie te bestuderen."

De studie van het lab van professor Xu en een onderzoeker van de Chinese Huazhong Universiteit is gepubliceerd in Neuron. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Michigan.