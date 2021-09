Oosterweelwerken in oktober van start op Rechteroever

Volgende maand al worden de opritten van de Ring in Merksem richting Nederland afgesloten. Het meest in het oog springend in deze fase van de Oosterweelwerken, is de afbraak van het viaduct aan het Sportpaleis.



Dat zal niet gaan zonder hinder voor de omgeving, maar bouwheer Lantis zal proberen om die te beperken, zegt CEO Luc Hellemans. "We trachten de mensen niet tien jaar op hun honger te laten zitten. We willen omgaan met die omgeving en de burger betrekken bij dat werk. Er is vandaag heel veel geluidsoverlast, misschien kunnen we daar vandaag al iets aan doen tijdens de werken. We willen dat het leefbaar blijft, dat is één van onze grootste opgaven hier, naast de bouwopgave."