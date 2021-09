Opnieuw jonge vrouw vermoord in Londen op 5 minuten wandelen van haar huis, burgemeester spreekt van “geweldepidemie”

"Sabina's tocht zou iets meer dan vijf minuten geduurd moeten hebben, maar ze kwam nooit op haar bestemming aan”, zei inspecteur Joe Garrity. “We weten dat de gemeenschap terecht geschokt is, net als wij. We zetten alle beschikbare middelen in om de verantwoordelijke te vinden.”



De politie riep de bevolking op om mogelijke aanwijzingen te melden. Het onderzoek loopt. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor haar dood of wat de precieze doodsoorzaak is. Een verdachte werd opgepakt, maar later terug vrijgelaten.