Opnieuw werkonderbreking bij Arcelor Mittal: "Directie wilde ons sussen met hamburgers en frieten"

Volgens de vakbonden heeft de directie wel beloofd om de werknemers te trakteren op hamburgers en frieten, maar die traktatie schoot in het verkeerde keelgat. De vakbonden wijzen erop dat het bedrijf intussen opnieuw winst maakt en dat de aandeelhouders daar wel al van konden profiteren. Er is op dit moment overleg met de directie.

Gisteren lagen ook enkele productielijnen bij Arcelor Mittal Gent stil door de spontane actie, maar de werking van het bedrijf kwam niet in het gedrang. Of de werkonderbreking van vandaag problemen oplevert voor de productie is onduidelijk.