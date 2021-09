Opvallende bakens moeten toeristen naar natuurgebied De Wijers leiden

"In Ierland en Schotland hebben ze prachtige natuur", vertelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). "En ze zijn daar trots op. Ze hebben er nationale parken van gemaakt. Dat moeten wij in Vlaanderen ook doen. We willen hier ook 3 nationale parken en 3 landschapsparken, zodat we ook in het buitenland reclame kunnen maken met onze magnifieke natuur."