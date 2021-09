Oudste voetafdrukken wijzen op veel vroegere migratie van mensen naar Amerika

"Het is een belangrijke site omdat al de sporen die we er gevonden hebben, een interactie van mensen in het landschap tonen, samen met uitgestorven dieren als mammoeten en grondluiaards. We zien een co-existentie tussen mensen en dieren op de site en omdat we in staat zijn de voetafdrukken nauwkeurig te dateren, kunnen we ons een beter beeld van het totale landschap vormen", zei doctor Sally Reynolds van de Bournemouth University.



"De voetafgdrukken die achtergelaten zijn in White Sands tonen ons wat er gebeurde, teenagers die in interactie gaan met jongere kinderen en volwassenen. We zien onze voorouders vaak als erg doelmatig, bezig met jagen en overleven, maar wat we hier zien is ook spel en het samenkomen van verschillende leeftijden. Dat geeft ons een echt inzicht in deze vroege mensen", zei professor Bennett.

Bennett hoopt als de pandemie voorbij is, terug te keren naar White Sands om de voetsporen voort te bestuderen en meer te weten te komen over de mensen die ze gemaakt hebben.

De studie van de onderzoekers van de Bournemouth University, de University of Arizona, de US Geological Survey en de National Park Service is gepubliceerd in Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Bournemouth University en een artikel in Science News.