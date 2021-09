Parket wil ex-toplui Anderlecht vervolgen voor onregelmatigheden bij verkoop aan Marc Coucke

Naast Vanden Stock, Van Holsbeeck en Van Biesbroeck, wordt volgens bronnen dichtbij het onderzoek nog een vierde partij vermeld in het dossier. Het advocatenkantoor Clifford Chance zou zich moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte, witwassen en schending van het beroepsgeheim. Het is voorlopig onduidelijk het parket ook nog andere mensen wil vervolgen in dit dossier.