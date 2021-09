Politie Heusden-Zolder waarschuwt voor gebruik van GPS bij wegenwerken

De afgelopen dagen betrapte de politie nog zes andere spookrijders. Volgens commissaris Kris Janssen gebruiken automobilisten het excuus van de GPS wel meer. "Maar we roepen de automobilisten op om zeker de omleidingsborden te gebruiken en niet af te gaan op de GPS. Er is op de Terlaemenlaan geen plaats om uit te wijken dus spookrijden is daar zeer gevaarlijk". De commissaris voegt er wel aan toe dat normaal gezien alle wegenwerken in een datasysteem komen en dat GPS-systemen zo een update krijgen.

De politie van Heusden-Zolder zal de komende tijd nog extra toezicht uitoefenen. De werken zullen nog tot het voorjaar 2022 duren. Wie de E314 wil gebruiken moet een omweg van maar enkele kilometers maken en oprit 28 gebruiken.