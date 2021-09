President Biden draagt vastgoedmagnaat voor als nieuwe VS-ambassadeur in België

De 70-jarige Adler staat aan het hoofd van Adler Group, een van de grootste vastgoedbedrijven in Zuid-Florida. Volgens de verklaring van het Witte Huis heeft de man een belangrijke rol gespeeld in de groei en ontwikkeling van Zuid-Florida als centrum voor internationale handel.



De Adler Group werd opgericht in 1978, het bedrijf biedt diensten aan in vastgoedontwikkeling, bouw, makelarij en leasing. In de verklaring wordt Adler geprezen voor zijn rol in liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties. De vastgoedmagnaat zit ook in het bestuur van de Joodse Democratische Raad van Amerika. Adler heeft een bachelordiploma in bedrijfskunde van de Universiteit van Miami.