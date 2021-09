Psychologen naar Raad van State tegen nieuwe terugbetalingsregeling

Dankzij een akkoord tussen het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector zou een bezoek aan de psycholoog voortaan kunnen aan 11 euro per consultatie, weliswaar onder voorwaarden en voor een beperkt aantal sessies. Maar de regeling werd niet overal positief onthaald.

APPELpsy, KLIpsy, UPpsy- BUPsy en APPpsy, vier psychologenverenigingen, stappen naar de Raad van State met de vraag de conventie te annuleren. Het zijn kleinere organisaties dan de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), die de conventie mee onderhandelde en ondertekende, maar ze vertegenwoordigen volgens Stef Joos van UPpsy-BUPsy samen toch honderden psychologen.

De verenigingen vinden dat de conventie ingaat tegen hun beroepsgeheim, omdat in de terugbetalingsregeling onder meer een rol is voorzien voor de huisarts. Met die huisarts zou de psycholoog gegevens over de patiënt moeten delen.

"Dat is geen probleem als de arts al op de hoogte is, maar we weten uit onderzoek dat dit zelden het geval is", zegt Joos. "Bij de meeste patiënten weet de huisarts van niets. Het feit dat je je recht op terugbetaling verliest als je niet wil dat de huisarts weet dat je een psycholoog bezoekt, is een probleem."

Voorts maakt de beperkte financiering - 151 miljoen euro - dat de goedkopere zorg nog niet voor elke patiënt en niet voor elke psycholoog mogelijk is. "Er zal een selectie volgen van wie mag meedoen en wie niet. Op wat die selectie gebaseerd zal zijn, weet niemand", aldus Joos. "Dat is volkomen willekeur."

De vier verenigingen stellen als alternatief voor om de al bestaande terugbetaling via de ziekenfondsen uit te breiden.