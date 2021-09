Politiek en administratie reageren na "Pano" over falende milieucontroles: "Anonieme getuigen kunnen info doorgeven"

"Dan is dit is een nieuw element", klinkt het over de Pano-reportage. Anaf noemt de getuigenissen van de milieu-inspecteurs "hallucinant". "Ik zou het heel erg appreciëren als de mensen die de moed hadden om te getuigen in de Pano-reportage, dezelfde moed aan de dag leggen om in de onderzoekscommissie te komen getuigen", vraagt Anaf.



"Als er effectief van bovenuit aan de milieuinspectie werd aangegeven: ga niet controleren bij bepaalde bedrijven, is dat absoluut relevant voor ons onderzoek", zegt Anaf. "We weten dat er in de administratie veel topambtenaren zitten met een politieke kleur. Maar op zich zou dat niet mogen uitmaken. Als dat in dit geval wel zo is, moeten we dat zeker ernstig nemen."

Volgens Anaf zal ook de leidinggevende van het Departement Omgeving, Peter Cabus, "wellicht" gehoord worden in de onderzoekscommissie. "Tegen eind januari moeten we de puzzel echt kunnen leggen en ook kijken wie verantwoordelijk is", klinkt het.