Regisseur van "Notting Hill" Roger Michell (65) gestorven

In 2011 volgde "Morning Glory" over een ontbijtshow op TV met Harrison Ford en Diane Keaton. In 2017 maakte Roger Michell "My cousin Rachel", naar de roman van Daphne du Maurier. Vorig jaar werd hij nog met lof overladen voor "The Duke", een film over een kunstroof met Helen Mirren. Die ging in première op het filmfestival van Venetië.