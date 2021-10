Elke 1,4 seconden nieuw liedje op Spotify, nu al 90 miljoen in totaal: het (over)aanbod van muziek verklaard

Karsten Biesemans, hoofd marketing Sony Music Entertainment België, wijt het onmiskenbaar ruimere herfstaanbod aan een samenloop van omstandigheden: "Op de releaseplanning van internationale artiesten hebben we als Belgische afdeling weinig invloed. Er stonden, los van corona, gewoon al veel niet uitgestelde albums in de planning van dit najaar. En waar we bijvoorbeeld met het Bart Peeters-album mikten op voorjaar 2022, is dat iets vroeger uitgekomen omdat de zanger meer tijd had tijdens corona."