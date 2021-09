Proces rond zaak-Sanda Dia van start: waarover gaat het, en wat staat er te gebeuren vandaag?

Nadat de extra onderzoeksdaden waren afgerond stond een nieuwe raadkamer gepland in juni dit jaar. Maar een van de partijen wilde de voorzitter van de raadkamer laten vervangen, omdat ze niet neutraal zou zijn. Dat "wrakingsverzoek" werd uiteindelijk niet ingewilligd, maar de raadkamer moest wel opnieuw worden uitgesteld. In augustus (bijna een jaar na de oorspronkelijk geplande raadkamer) was het dan echt zover en kon de raadkamer uitspraak doen: de 18 leden werden allemaal doorverwezen naar de strafrechter. Niemand van de 18 Reuzegommers ging in beroep tegen die doorverwijzing.