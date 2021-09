Wie wil internetsensatie "Side-eying Chloe" kopen als digitaal kunstwerk?

Chloe en haar familie gaan het beeld nu verkopen onder de vorm van een non-fungible token, een "niet vervangbaar token" of NFT. Een NFT is een uniek digitaal certificaat dat de echtheid garandeert en dat bepaalt wie eigenaar is van iets op internet. Ze zullen worden uitbetaald in ethereum, dat is een soort digitale munt. Bieden kan vanaf een waarde van 75.000 dollar (omgerekend zo'n 64.000 euro).

Moeder Katie vertelt aan BBC dat het heel vreemd voelde om haar dochter als internetsensatie te zien opduiken. "Het was heel vreemd en heel overweldigend. Vrienden en familie stuurden mij die memes door, vandaag krijg ik er nog." Volgens haar is het een logische stap om het beeld van de iconische "Side-eying Chloe" te verkopen. "Zeker als een Chloe-fan het kan kopen. Chloe zegt dat ze het heel cool vindt. Echt iets voor een 10-jarige om te zeggen."